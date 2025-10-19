البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

شهد أداء مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا في ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية.

فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 26 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.718 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.62 عند مستوى 37909 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوي الأوزان 1.82 عند مستوى 11866 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوي الأوزان 1.55% عند مستوى 15601 نقطة.

وتم التداول في ختام 2.1 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه عبر 131.7 ألف عملية.

واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي 13.4 مليون جنيه، فيما باع العرب والأجانب بصافي 21.2 مليون جنيه و7.7 مليون جنيه على التوالي.

وعلى صعيد حركة الأسهم، شهدت جلسة اليوم التعامل على 219 سهماً خلال الجلسة، ارتفع منها 145 سهما، وتراجعت أسعار 52 سهماً، في حين استقرت أسعار 22 سهماً دون تغيير.