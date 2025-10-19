أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ما يواجهه الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، أزمة في مركز رأس الحربة بعد إصابة المهاجم محمد شريف، والتي ستبعده عن المشاركة في المباريات المقبلة.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ييس توروب يواجه أزمة في مركز رأس الحربة بعد إصابة محمد شريف لعدم وجود بدائل سوى جراديشار، محمد شريف سيخضع لأشعة رنين لتحديد مدة غيابه ولكن تأكد غيابه عن الـ3 مباريات المقبلة أمام (الاتحاد وإيجل نوار وبتروجت)".



وكان قد قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد شريف مهاجم الفريق شعر بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه.



وأضاف أن محمد شريف سوف يخضع لفحص طبي للوقوف على حجم الإصابة والاطمئنان على حالته.



وتقدم الأهلي بهدف نظيف على فريق إيجل نوار في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.