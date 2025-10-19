قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
كان يخفيهم داخل مرتبة.. خادمة وراء سرقة كيلو ذهب من أستاذ جامعي
الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية: هدفنا وقف الحرب في غزة.. ويؤكد: دعم الوقود يمثل عبئًا على الدولة.. وساعة الاقتتال ترجع البلاد شهورا للخلف.. فيديو
أستون فيلا يسقط توتنهام بنتيجة 2-1 بالدوري الإنجليزي
البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد
أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف
أكسيوس عن مسؤول أمريكي: الـ 30 يوما المقبلة في غزة ستكون حاسمة.. وجديرون بتنفيذ الاتفاق
تماثيل مقلدة.. هذه العقوبة تنتظر تشكيلا عصابيا نصب على راغبي اقتناء الآثار
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين زد وبتروجيت
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية
رئيس الوزراء يلتقى مالك أروجلو العالمية لبحث إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
رياضة

أزمة في هجوم الأهلي بعد إصابة محمد شريف

محمد شريف
محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد حسن عن ما يواجهه الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، أزمة في مركز رأس الحربة بعد إصابة المهاجم محمد شريف، والتي ستبعده عن المشاركة في المباريات المقبلة.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ييس توروب يواجه أزمة في مركز رأس الحربة بعد إصابة محمد شريف لعدم وجود بدائل سوى جراديشار، محمد شريف سيخضع لأشعة رنين لتحديد مدة غيابه ولكن تأكد غيابه عن الـ3 مباريات المقبلة أمام (الاتحاد وإيجل نوار وبتروجت)".


وكان قد قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد شريف مهاجم الفريق شعر بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه. 


وأضاف أن محمد شريف سوف يخضع لفحص طبي للوقوف على حجم الإصابة والاطمئنان على حالته. 
 

وتقدم الأهلي بهدف نظيف على فريق إيجل نوار في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحمد حسن ييس توروب محمد شريف أحمد جاب الله

