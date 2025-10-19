مدرب بيراميدز: الحديث عن انتقال إبراهيم عادل للأهلي سابق لآوانه

اكد معتصم سالم مدرب فريق بيراميدز، أن رحيل إبراهيم عادل لاعب الفريق السابق إلى الجزيرة الإماراتي أثر على الفريق.

وقال معتصم سالم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: إبراهيم عادل واحد من المواهب المميزة التي تواجدت داخل الكرة المصرية بشكل عام وفي بيراميدز خاصة.

وأضاف: رحيل إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي أثر بكل تأكيد: وإيڤرتون دا سيلفا لاعب رائع جداً لكنه لم يسد فراغ إبراهيم عادل حتى الآن.

وتابع: الحديث عن انتقال أبراهيم عادل للأهلي سابق لآوانه.. إبراهيم عادل لديه طموح كبير في الاحتراف في أوروبا واللاعب مازال صغيرا في السن ويمكنه تحقيق ذلك.

وأختتم سالم تصريحاته قائلا: كواليتي فيستون ماييلي مختلف ومن الصعب ان تجد مهاجم بنفس امكانياته في الوقت الحالي، وفريق بيراميدز حتي الآن لم يصل لدرجة ان يكون الأفضل للاعبين عن القطبين.