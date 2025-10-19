محمد حنفي يكشف تفاصيل إصابة مهاجم الأهلي..شاهد

كشف هشام حنفي نجم الاهلي السابق، عن حجم إصابة اللاعب محمد شريف المهاجم الاول لفريق الأهلي.

وكتب محمد حنفي عبر صفحته علي فيسبوك:"محمد شريف يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة ويخضع للأشعة غدا في القاهرة".

وكان قد قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد شريف مهاجم الفريق شعر بآلام في العضلة الضامة وتم استبداله مع بداية الشوط الثاني للحفاظ عليه.



وأضاف أن محمد شريف سوف يخضع لفحص طبي للوقوف على حجم الإصابة والاطمئنان على حالته.



وتقدم الأهلي بهدف نظيف على فريق إيجل نوار في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.