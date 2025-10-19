قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
مصدر أمني إسرائيلي: ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس
صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ
بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟
الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي
خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية
الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل
الرئيس السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا قادرة على استعادة مصداقية النظام العالمي
الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات
رياضة

ياسين منصور: الأهلي يستحق اللعب في أوروبا وليس بأفريقيا

منار نور

أثار ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، الجدل بتصريحاته حول مكانة القلعة الحمراء القارية، مؤكدًا أن الفريق يستحق التواجد في البطولات الأوروبية وليس الإفريقية.


وقال منصور خلال تصريحاته عبر قناة «الشرق»: «أنا شايف إن الأهلي ما يلعبش في أفريقيا، المفروض يلعب في أوروبا، في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، لأنه اسم تجاري كبير وله قيمة عالمية».


وأضاف: «أبناء النادي الأهلي دايمًا بيحطوا الكيان قبل أي شخص، وده سر تميّز المنظومة».

وتابع: «من الضروري أن يكون لكل فرد في المنظومة مهام محددة تُحاسبه عليها الإدارة، مع متابعة التطورات الحديثة في الإدارة الرياضية وتطبيقها داخل النادي».

ياسين منصور الاهلي البطولات الأفريقية

