ياسين منصور: الأهلي يستحق اللعب في أوروبا وليس بأفريقيا

أثار ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، الجدل بتصريحاته حول مكانة القلعة الحمراء القارية، مؤكدًا أن الفريق يستحق التواجد في البطولات الأوروبية وليس الإفريقية.



وقال منصور خلال تصريحاته عبر قناة «الشرق»: «أنا شايف إن الأهلي ما يلعبش في أفريقيا، المفروض يلعب في أوروبا، في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، لأنه اسم تجاري كبير وله قيمة عالمية».



وأضاف: «أبناء النادي الأهلي دايمًا بيحطوا الكيان قبل أي شخص، وده سر تميّز المنظومة».

وتابع: «من الضروري أن يكون لكل فرد في المنظومة مهام محددة تُحاسبه عليها الإدارة، مع متابعة التطورات الحديثة في الإدارة الرياضية وتطبيقها داخل النادي».