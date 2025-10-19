غير مطمئنة.. شوبير يعلق على نتيجة مباراة الأهلي أمام إيجل نوار

علق الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق علي نتيجة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام إيجل نوار البوروندى فى دورى أبطال أفريقيا، التي انتهت بالفوز 1-0، مشددا على انها نتيجة غير مطمئنة، ولا يسأل عنها المدير الفنى الجديد، خاصة أنه لا يزال يتعرف على الفريق واللاعبين.

وأضاف شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" أن المباراة شهدت تألق عدد من اللاعبين أبرزهم محمد هانى و زيزو وأشرف بن شرقي مشددا على أن المدير الفنى الجديد لم يغير فى التشكيل بشكل كبير هذه الفترة.

وتابع ان الاهلي يسعي حاليا لتجديد عقد اللاعب المالي أليو ديانج.