الدرديري: بيراميدز لم يأخذ مكان الزمالك

علق الإعلامي عمرو الدرديري على تتويج نادي بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على نهضة بركان المغربي، موجّهًا رسالة قوية لبعض جماهير الأهلي.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي على فيسبوك:"بيراميدز تُوّج ببطولة السوبر الإفريقي عن جدارة أمام نهضة بركان، لكن الملفت إن بعض جماهير الأهلي بدأت تقول إن بيراميدز أصبح البديل للزمالك، رغم إن الزمالك أصلًا مش مشارك في البطولة ولا حتى في دوري الأبطال."

وأضاف:"الحقيقة إن بيراميدز ماخدش مكان الزمالك… بيراميدز أخد مكانك إنت."

وتابع موضحًا:"الزمالك بيمر بفترة صعبة، صحيح، ومش في أفضل حالاته، لكنه نادي كبير بتاريخه وإنجازاته، ولسه مؤخرًا كسب بطولة منكم ولسه مأثرة فيكم لحد النهارده."

وختم قائلًا:"بيراميدز فاز، لكن مش على حسابنا… إحنا حاليًا خارج المشهد، لكن قريب جدًا راجعين وبقوة

وتوج نادي بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

وسجل فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من وليد الكرتي ليسددها ماييلي صاروخية على يمين حارس مرمى نهضة بركان لتعلن عن تقدم بيراميدز بالهدف الأول.