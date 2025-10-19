شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى المميز الذي يقدمه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مؤكدًا أنه أحدث فارقًا واضحًا مع الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي الذي أُقيم في القاهرة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن يورشيتش يتميز بحالة من النشاط الدائم على الخط، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أن بصماته الفنية باتت واضحة على الفريق.

كما أثنى شوبير على أداء المهاجم فيستون ماييلي، واصفًا إياه بأنه لاعب مؤثر على الصعيدين المحلي والإفريقي، لما يقدمه من مستويات قوية مع الفريق في مختلف البطولات.