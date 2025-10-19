قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع لإنشاء إدارة للآثار العربية بجامعة الدول.. أحمد أبو الغيط يبحث المقترح مع الكحلاوي
أمريكا تبلغ الوسطاء بانتهاك خطير قادم في غزة.. وحماس ترد على الانتقادات
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا

شوبير
شوبير
منار نور

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى المميز الذي يقدمه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مؤكدًا أنه أحدث فارقًا واضحًا مع الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي الذي أُقيم في القاهرة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن يورشيتش يتميز بحالة من النشاط الدائم على الخط، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أن بصماته الفنية باتت واضحة على الفريق.

كما أثنى شوبير على أداء المهاجم فيستون ماييلي، واصفًا إياه بأنه لاعب مؤثر على الصعيدين المحلي والإفريقي، لما يقدمه من مستويات قوية مع الفريق في مختلف البطولات.

شوبير يورشيتش بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

القطار الكهربائي الخفيف

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

منة شلبي

عمرها ما هتسيب الفستان.. منة شلبي تعلق على مساندة يسرا لها

كيت بلانشيت

كيت بلانشيت تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم كابوريا مع أحمد زكي

كيت بلانشيت

كيت بلانشيت تغادر مهرجان الجونة اليوم بعد ندوة تكريمها

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد