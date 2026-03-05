قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

صباح البلد يستعرض مشروبات ممنوعة على مرض السكري في رمضان |فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة قناة صدى البلد تقريرًا  حول المشروبات التي قد تكون خطيرة على مرضى السكري في شهر رمضان، خاصة عند تناولها مباشرة بعد الإفطار.

أخطر المشروبات لمرضى السكري في رمضان

المشروبات الغازية العادية

العلبة قد تحتوي على حوالي 40 جرام كربوهيدرات و150 سعرة حرارية.

تسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم بعد الصيام ثم هبوطًا مفاجئًا، ما يؤدي إلى إرهاق وصداع وضعف التركيز.

مشروبات الطاقة

تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين.

قد تزيد مقاومة الأنسولين وترفع ضغط الدم وتسبب الأرق.

العصائر الرمضانية المحلاة
مثل:

قمر الدين

التمر الهندي

الكركديه المحلى

القهوة والمشروبات الجاهزة المحلاة
مثل:

اللاتيه بالكراميل

الميلك شيك

القهوة المحلاة

المشروبات الغازية الدايت (بحذر)

لا تحتوي على سكر، لكنها تحتوي محليات صناعية.

بعض الدراسات تشير إلى احتمال زيادة مقاومة الأنسولين أو التأثير على بكتيريا الأمعاء عند الإفراط فيها.

لماذا تكون أخطر في رمضان؟

الجسم يكون حساسًا للسكر بعد ساعات الصيام الطويلة.

تناول السكر دفعة واحدة يؤدي إلى ارتفاع حاد في الجلوكوز.

قد يسبب العطش الشديد وكثرة التبول والإرهاق.

أفضل المشروبات لمرضى السكري

الماء

الشاي أو القهوة بدون سكر

عصائر خضراوات طازجة غير محلاة

الحليب قليل الدسم بدون سكر مضاف

مشروبات الطاقة الطاقة احذر بعض المشروبات

