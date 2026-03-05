صباح البلد يستعرض مشروبات ممنوعة على مرض السكري في رمضان |فيديو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة قناة صدى البلد تقريرًا حول المشروبات التي قد تكون خطيرة على مرضى السكري في شهر رمضان، خاصة عند تناولها مباشرة بعد الإفطار.

أخطر المشروبات لمرضى السكري في رمضان

المشروبات الغازية العادية

العلبة قد تحتوي على حوالي 40 جرام كربوهيدرات و150 سعرة حرارية.

تسبب ارتفاعًا سريعًا في سكر الدم بعد الصيام ثم هبوطًا مفاجئًا، ما يؤدي إلى إرهاق وصداع وضعف التركيز.

مشروبات الطاقة

تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين.

قد تزيد مقاومة الأنسولين وترفع ضغط الدم وتسبب الأرق.

العصائر الرمضانية المحلاة

مثل:

قمر الدين

التمر الهندي

الكركديه المحلى

القهوة والمشروبات الجاهزة المحلاة

مثل:

اللاتيه بالكراميل

الميلك شيك

القهوة المحلاة

المشروبات الغازية الدايت (بحذر)

لا تحتوي على سكر، لكنها تحتوي محليات صناعية.

بعض الدراسات تشير إلى احتمال زيادة مقاومة الأنسولين أو التأثير على بكتيريا الأمعاء عند الإفراط فيها.

لماذا تكون أخطر في رمضان؟

الجسم يكون حساسًا للسكر بعد ساعات الصيام الطويلة.

تناول السكر دفعة واحدة يؤدي إلى ارتفاع حاد في الجلوكوز.

قد يسبب العطش الشديد وكثرة التبول والإرهاق.

أفضل المشروبات لمرضى السكري

الماء

الشاي أو القهوة بدون سكر

عصائر خضراوات طازجة غير محلاة

الحليب قليل الدسم بدون سكر مضاف