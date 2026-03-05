قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
خير لمصر في رمضان.. بدء إنتاج آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
توك شو

خطة المرور لمواجهة زحام العشر الأواخر من رمضان لشراء ملابس العيد

منار عبد العظيم

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يزداد الضغط على الشوارع المصرية، حيث يتوجه المواطنون إلى المولات التجارية والأسواق لشراء ملابس العيد، ما يؤدي إلى تكدس مروري في العديد من المناطق. 

في هذا الإطار، أعدت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة للتعامل مع الكثافات البشرية والتخفيف من الازدحام المروري في العشر الأواخر من رمضان، خاصة بعد الإفطار.

 

أسباب زيادة الازدحام في العشر الأواخر

تعتبر الأيام الأخيرة من رمضان من الفترات التي تشهد أكثر أنواع الازدحام المروري في المدن الكبرى، خاصة في المناطق التجارية. 

يبدأ المواطنون في الخروج من العمل بمجرد انتهاء مواعيد العمل الرسمية في الساعة الثانية ظهرًا، ما يزيد من حركة المرور مع بداية فترة ما بعد الإفطار.

 إضافة إلى ذلك، يزداد الإقبال على الأسواق والمولات التجارية لشراء ملابس العيد، ما يساهم في ارتفاع نسبة الكثافات في الشوارع الرئيسية.

 

أوقات الازدحام في رمضان

وفقًا لما ذكره اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، فإنه في الفترة التي تسبق الإفطار تكون الكثافات المرورية قليلة نسبيًا لأن معظم المواطنين يعودون إلى منازلهم للاستعداد للإفطار. 

لكن، بعد الإفطار تبدأ الحركة في الزيادة بشكل ملحوظ، حيث يتوجه الناس إلى المساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح، ثم ينطلقون إلى التسوق والتسلية.

أبرز المناطق المتأثرة بالزحام المروري

أوضح الخبير المروري أن هناك العديد من المناطق التي تشهد أعلى كثافات مرورية في تلك الأيام، ومن أبرزها:

مناطق وسط القاهرة.

المولات التجارية الكبرى.

شارع عباس العقاد في مدينة نصر.

شوارع إبراهيم اللقاني والأهرام في مصر الجديدة.

شارع الهرم وشارع الملك فيصل في الجيزة.

 

المهندسين والدقي والعتبة والموسكي

هذه الأماكن تشهد تزايدًا في الحركة نتيجة الإقبال على شراء مستلزمات العيد والتمتع بالأجواء الرمضانية.

 

خطة المرور للتعامل مع الزحام

استعدادًا لهذه الكثافات المرورية، وضعت الإدارة العامة للمرور خطة متكاملة لإدارة الحركة خلال هذه الفترة. 

وتشمل الخطة عدة محاور:

نشر وحدات الانتشار السريع: يتم توزيع قوات المرور في النقاط الأكثر ازدحامًا لسرعة التعامل مع أي حالة ازدحام.

زيادة أعداد الضباط والأفراد: لضمان السيطرة على الحركة المرورية، تم زيادة عدد رجال المرور في المناطق الحيوية.

توجيه المشاة لاستخدام الأرصفة وكباري وأنفاق المشاة: في المناطق التي تشهد حركة مشاة كثيفة، يتم توجيه المشاة لاستخدام الأرصفة والأماكن المخصصة لتجنب السير في نهر الطريق.

إغلاق بعض الشوارع الجزئية: في حالة حدوث اختناقات مرورية شديدة، قد يتم إغلاق بعض الشوارع بشكل جزئي لضمان سيولة الحركة.

 

نصائح للمواطنين

من أجل تخفيف الازدحام وتسهيل الحركة، يُنصح المواطنين باتباع بعض الإجراءات البسيطة:

التخطيط للذهاب إلى الأسواق قبل الذروة أو بعد الإفطار مباشرة.

استخدام وسائل النقل العامة أو المشاركة في المواصلات لتقليل عدد السيارات.

الالتزام بتعليمات رجال المرور وعدم السير في نهر الطريق لتجنب الحوادث المرورية.

الابتعاد عن المناطق المزدحمة مثل المولات التجارية في الأوقات المزدحمة، ومحاولة التسوق في أوقات غير ذروة الحركة.

نهاية شهر رمضان اللواء أحمد هشام الخبير المروري

