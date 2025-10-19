شوبير: فوز الأهلي على إيجل نوار غير مطمئن.. والمدرب الجديد لا يُلام

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن فوز الأهلي على إيجل نوار البوروندي بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، لا يُعد نتيجة مطمئنة لجماهير القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن المدير الفني الجديد لا يتحمل مسؤولية الأداء في هذه المرحلة، نظرًا لكونه لا يزال في طور التعرف على الفريق واللاعبين.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر أون سبورت إف إم، أن المباراة شهدت تألق عدد من اللاعبين، من أبرزهم محمد هاني، وأحمد مصطفى "زيزو"، والمغربي أشرف بن شرقي، لافتًا إلى أن المدرب لم يُقدم على تغييرات كبيرة في التشكيلة خلال اللقاء.

وفي سياق آخر، كشف شوبير عن نية النادي الأهلي التفاوض مع المالي أليو ديانج لتجديد تعاقده، وفقًا لشروط النادي، مؤكدًا أن إدارة الأهلي حددت سقفًا ماليًا واضحًا للتعاقدات خلال المرحلة المقبلة، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق.