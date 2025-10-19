قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| ننشر تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية في المدارس
متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة
معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط
شوبير يهنئ منتخب مصر البارالمبي لكرة الطائرة لفوزه بكأس العالم

باسنتي ناجي

هنأ الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر البارالمبية بمناسبة الفوز علي البرازيل.

وكتب أحمد شوبير عبر موقع التواصل الاجتماعي:"ألف مبروك تتويج منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة بكأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز علي البرازيل في إنجاز كبير"

وكان قد استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية الفوز على نظيره الهندي في أولى مبارياته في بطولة العالم بأمريكا بنتيجة 3/ 0 ضمن المجموعة الأولى وتضم منتخبات: "الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا" ويضم المنتخب ضمن صفوفه أربعة من أبطال نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ وتستمر البطولة حتى 18 أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

عبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بفوز منتخب مصر في مواجهته الأولى بالبطولة، بنتائج المباراة 25/04 - 25/06 - 25/06 لصالح مصر، موضحًا أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة وهم: الكابتن محمد سعد مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، الكابتن مطاوع عبد الباقي أبو الخير، حمادة سيد علي، الكابتن أحمد محمد حسني، متمنيًا وصول المنتخب إلى منصات التتويج والحصول على الميداليات الذهبية.

جدير بالذكر أن البطولة تعد خطوة نحو الإعداد القوي لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028 التي سيشارك بها المنتخب الوطني.

وتأتي مشاركة أبطال كفر الشيخ للكرة الطائرة بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل عبد القوي رئيس مجلس الإدارة وأحمد زمارة مدير النادي

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

