شوبير يهنئ منتخب مصر البارالمبي لكرة الطائرة لفوزه بكأس العالم

هنأ الإعلامي أحمد شوبير منتخب مصر البارالمبية بمناسبة الفوز علي البرازيل.

وكتب أحمد شوبير عبر موقع التواصل الاجتماعي:"ألف مبروك تتويج منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة بكأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز علي البرازيل في إنجاز كبير"

وكان قد استطاع منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية الفوز على نظيره الهندي في أولى مبارياته في بطولة العالم بأمريكا بنتيجة 3/ 0 ضمن المجموعة الأولى وتضم منتخبات: "الهند، اليابان، أستراليا، كرواتيا، البرازيل، وهولندا" ويضم المنتخب ضمن صفوفه أربعة من أبطال نادي الإرادة والتحدي بكفر الشيخ وتستمر البطولة حتى 18 أكتوبر، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

عبر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن سعادته بفوز منتخب مصر في مواجهته الأولى بالبطولة، بنتائج المباراة 25/04 - 25/06 - 25/06 لصالح مصر، موضحًا أن المنتخب يضم أربعة من أبطال المحافظة وهم: الكابتن محمد سعد مدرب بالجهاز الفني للاتحاد، الكابتن مطاوع عبد الباقي أبو الخير، حمادة سيد علي، الكابتن أحمد محمد حسني، متمنيًا وصول المنتخب إلى منصات التتويج والحصول على الميداليات الذهبية.

جدير بالذكر أن البطولة تعد خطوة نحو الإعداد القوي لبارالمبياد لوس أنجلوس 2028 التي سيشارك بها المنتخب الوطني.

وتأتي مشاركة أبطال كفر الشيخ للكرة الطائرة بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل عبد القوي رئيس مجلس الإدارة وأحمد زمارة مدير النادي