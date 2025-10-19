قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

لاعب الأهلي السابق يُشيد بثقة «الشناوي» ويؤكد: إمام عاشور أساسي بجانب «بن رمضان»

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تحدّث عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر على إيجل نوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمرو الحديدي، في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "فوز الأهلي خارج الديار أمام إيجل نوار أمر جيد، بغض النظر عن مستوى المنافس."

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "توروب صاحب شخصية قوية، وحقق المطلوب أمام إيجل نوار خارج الأرض."

واختتم حديثه قائلًا: "محمد الشناوي كان يتمتع بثقة كبيرة في المباراة أمام إيجل نوار، ومن وجهة نظري، محمد علي بن رمضان لاعب كبير ويقدم مستويات رائعة، لكن إمام عاشور سيدخل التشكيل الأساسي بجانبه، وتريزيجيه سيعود إلى مركز الجناح."

