تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| ننشر تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية في المدارس
متحدث الحكومة الأفغانية يعلن انتهاء المفاوضات بين وفدي أفغانستان وباكستان في الدوحة
معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لقطات من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة..صور

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول بعثة  الأهلي إلى القاهرة.

وكتب شوبير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"لقطات من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة إيجل نوار فى دوري الأبطال".

وفي إطار أخر ، تحدّث عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز المارد الأحمر على إيجل نوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمرو الحديدي، في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "فوز الأهلي خارج الديار أمام إيجل نوار أمر جيد، بغض النظر عن مستوى المنافس."

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "توروب صاحب شخصية قوية، وحقق المطلوب أمام إيجل نوار خارج الأرض."

واختتم حديثه قائلًا: "محمد الشناوي كان يتمتع بثقة كبيرة في المباراة أمام إيجل نوار، ومن وجهة نظري، محمد علي بن رمضان لاعب كبير ويقدم مستويات رائعة، لكن إمام عاشور سيدخل التشكيل الأساسي بجانبه، وتريزيجيه سيعود إلى مركز الجناح."

بعثة الأهلي شوبير القلعة الحمراء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

محمود بنتايج

خالد الغندور يكشف حقيقة رفض بنتايج دخول قائمة الزمالك أمام ديكيداها

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

