محمود زلاكة : ربنا كلّل تعبنا بفوز بيراميدز بالسوبر الإفريقي

أعرب محمود زلاكة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بفوز فريقه على نهضة بركان المغربي، والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، وحصد البطولة لأول مرة في تاريخ النادي، لتصبح اللقب الثالث في مسيرة الفريق بعد دوري أبطال إفريقيا وكأس القارات الإفريقية – الآسيوية – المحيط الهادئ.

وقال زلاكة في تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "ربنا كلل تعبنا وكرمنا بالفوز على نهضة بركان، لتُضاف بطولة جديدة إلى رصيد بيراميدز."

واختتم زلاكة تصريحاته قائلًا: “أشكر الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، على ثقته بي. كنت من ضمن اختياراته في المعسكر الماضي، لكن الإصابة منعتني من الانضمام، وإن شاء الله ربنا يكرم المنتخب في بطولة إفريقيا المقبلة”.