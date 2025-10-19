صعب تعويضه .. مدرب بيراميدز: نسعى للإبقاء على فيستون مايلي

أكد المعتصم سالم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز أن فيستون مايلي مهاجم الفريق السماوي من أهم المهاجمين الذين تعاقد معهم الفريق في الفترة الأخيرة.



وقال المعتصم سالم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" فيستون مايلي يسير بخطى ثابتة مع فريق بيراميدز وله بصمات واضحة في الفترة الأخيرة مع زملائه في الفريق السماوي ونسعى للإبقاء عليه في المواسم المقبلة".



وأضاف مدرب بيراميدز:" نسعى لتجديد عقد فيستون مايلي مع الفريق وإدارة النادي ستعمل على هذا الأمر ومناقشة تجديد عقده سيكون في الوقت المناسب من قبل إدارة بيراميدز ونتمنى استمراره مع الفريق لأنه من الصعب التعاقد مهاجم سوبر بمواصفاته ".