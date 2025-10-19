قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية
« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس
أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر
اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة
نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»
رياضة

«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تحدّث عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وقال عمرو الحديدي، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: "بيراميدز يمتلك محمد الشيبي، أفضل ظهير أيمن في القارة الإفريقية، وعدم تأثر بيراميدز فنيًا برحيل إبراهيم عادل وغياب رمضان صبحي يدل على نجاح المدرب يورتشيتش".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "إيفرتون، لاعب بيراميدز، لم يصنع الفارق مع الفريق حتى الآن".

واختتم حديثه قائلًا: "من وجهة نظري، لو عُرض على محمد الشيبي أو ماييلي الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، سيوافقان بسبب اسم الأهلي الكبير".

بيراميدز أخبار بيراميدز محمد الشيبي أخبار الرياضة الأهلي

بوسي
ميس حمدان
منة شلبي
سيارة شاومي
