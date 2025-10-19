«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

تحدّث عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، عن فوز بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب نظيره نهضة بركان المغربي.

وقال عمرو الحديدي، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: "بيراميدز يمتلك محمد الشيبي، أفضل ظهير أيمن في القارة الإفريقية، وعدم تأثر بيراميدز فنيًا برحيل إبراهيم عادل وغياب رمضان صبحي يدل على نجاح المدرب يورتشيتش".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "إيفرتون، لاعب بيراميدز، لم يصنع الفارق مع الفريق حتى الآن".

واختتم حديثه قائلًا: "من وجهة نظري، لو عُرض على محمد الشيبي أو ماييلي الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، سيوافقان بسبب اسم الأهلي الكبير".