القادم أعظم.. المعتصم سالم: بيراميدز بطل يستحق.. واللاعبون كتبوا التاريخ بعرقهم

أعرب المعتصم سالم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بتتويج الفريق السماوي ببطولة السوبر الإفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وقال المعتصم سالم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "فريق بيراميدز قدّم مباراة كبيرة وقوية أمام فريق نهضة بركان المغربي، واستحق الفوز والتتويج ببطولة السوبر الإفريقي. وللأمانة، كل لاعبي بيراميدز كانوا رجالًا وعلى قدر المسؤولية في مواجهة الفريق المغربي".

وأضاف مدرب بيراميدز: "بيراميدز يسطّر تاريخًا جديدًا في الكرة الإفريقية، والقاعدة الجماهيرية للفريق تتزايد مع مرور الوقت، بالتزامن مع الفوز بالبطولات، وهو ما حدث بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، بخلاف الانتصار على أهلي جدة في عقر داره ببطولة الإنتر كونتيننتال".