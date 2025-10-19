فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي

هنأ الإعلامي أحمد شوبير نادي بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكتب شوبير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏مبروك لنادي بيراميدز تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي .. بيراميدز أصبح بلا شك فريق تقيل وضلع أساسي في البطولات المحلية والأفريقية".

وكان قد كشف عبدالرحمن مجدي لاعب بيراميدز، أن بيراميدز بات من الفرق القوية في إفريقيا وقادر على المنافسة في جميع البطولات التي يشارك فيها.



وواصل عبدالرحمن مجدي في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات وربنا كرمنا بالتتويج بالسوبر الإفريقي.

وأضاف عبدالرحمن مجدي : الفوز في النهائيات أهم من الأداء ونهضة بركان من الفرق القوية ولكن بيراميدز نجح في الفوز.