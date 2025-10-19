شوبير: الأهلي يجهز لـ5 صفقات جديدة في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن ملامح خطة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد، إن إدارة الأهلي بدأت التحرك لمتابعة عدد من اللاعبين داخل مصر وخارجها، سواء في القارة الإفريقية أو أوروبا، تمهيدًا لإبرام الصفقات الجديدة.

وأضاف أن الأهلي حدد احتياجاته الفنية بشكل مبدئي، وتشمل التعاقد مع ثلاثة لاعبين في مركز رأس الحربة، ولاعب في مركز الظهير الأيسر، وآخر في خط الوسط، موضحًا أن المفاوضات مع بعض الأسماء بالفعل دخلت مراحل متقدمة.

وأشار شوبير إلى أن سياسة الأهلي في الفترة المقبلة ستعتمد على التعاقد وفقًا للحاجة الفعلية للفريق فقط، مع وضع سقف مالي واضح يمنع المبالغة في أسعار الصفقات، لضمان تحقيق التوازن المالي داخل النادي.