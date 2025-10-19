قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
«رجال يد الأهلي» يواجه «فاب» الكاميروني بنصف نهائي بطولة إفريقيا
نتنياهو يعقد جلسة أمنية لبحث الردّ على انتهاك وقف إطلاق النار في غزة
إعلام إسرائيلي: الجيش يشن غارات على رفح الفلسطينية بعد تبادل إطلاق النار
عاجل.. إعادة تمثيل جريمة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية
من مهرجان الجونة.. كيت بلانشيت تشيد بدور مصر في دعم اللاجئين
صلاة الضحى.. اعرف الفوائد التي ستعود عليك بعد أدائها
حدث عالمي في الصعيد.. أسوان تحتفل بتعامد الشمس بخطة تراثية وسياحية
أحمد عبد الباسط: بيراميدز يكتب التاريخ ويقتنص بطولة كأس السوبر الأفريقي

باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد عبد الباسط علي فوز نادي بيراميدز بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يكتب التاريخ ويقتنص لأول مرة بطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدف فيستون ماييلي ".

وكان قد أشاد الناقد الرياضي إسلام محمد بالأداء المميز لفريق بيراميدز خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أن الفريق قدّم واحدة من أفضل مبارياته منذ تأسيسه، ونجح في تحقيق فوز مستحق يعكس روح الجماعة والانسجام داخل صفوفه.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن بيراميدز أثبت هذا الموسم أنه يلعب بروح الفريق وليس بالأداء الفردي.

وأشار إلى أن الانسجام الكبير بين اللاعبين كان سببًا مباشرًا في تحقيق الانتصار والتتويج باللقب القاري.

وأكد أن اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي يعد أحد أبرز نجوم قارة إفريقيا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه كان العلامة الأبرز في تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.

