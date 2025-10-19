ليلة مصرية بامتياز.. الأهلي يغرد خارج الديار والزمالك يعود للانتصارات وبيراميدز يكتب التاريخ

عاشت الجماهير أمس ليلة مصرية بامتياز بعد فوز النادي الأهلي خارج الديار وعودة الزمالك لنغمة الانتصارات فيما نجح فريق بيراميدز في كتابة التاريخ بأحرف من نور.

الأهلي نجح خارج الديار في العودة بانتصار ثمين من أحراش بوروندي فيما سحق الزمالك ضيفه الصومالي بنصف دستة أهداف في القاهرة.

وتوج بيراميدز بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب نهضة بركان المغربي العنيد ليحصد اللقب القاري الثالث في خمس شهور فقط.



الأهلي يهزم بطل بوروندي



حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على منافسه إيجل نوار البوروندي، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التى أقيمت على ملعب بوجومبورا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف الأهلي الوحيد في شباك إيجل نوار من عرضية محمد هاني ترجمها مدافع الفريق البوروندي لهدف في مرماه في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

سيطر الأهلي على مجريات المباراة وسط عدد كبير من الفرص المهدرة من جانب لاعبي خط الهجوم ومع دخول أحمد عبدالقادر وقفشة وجراديشار زادت الفرص المهدرة.

ظهر على لاعبي الأهلي قلق من أرضية ملعب المباراة بعد تساقط الأمطار بغزارة قبل دقائق من انطلاق المباراة وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعداد دائمًا للدخول لملعب حال سقوط أي لاعب.



الزمالك يضرب ديكيداها الصومالي بسداسية بـ الكونفدرالية

اكتسح فريق الزمالك فريق ديكيداها الصومالي بستة أهداف نظيفة فى المباراة المقامة حاليا فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كاس الكونفدرالية.

أحرز أهداف الزمالك فى شباك ديكيداها الصومالي أحمد شريف وعمرو ناصر والبرازيلي خوان بيزيرا هدفين وسيف الدين الجزيري سيف فاروق جعفر.

بيراميدز يتوج بلقب السوبر الإفريقي



توج مساء أمس السبت فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بلقب السوبر الإفريقي لأول مرة فى تاريخ النادى، بعدما تغلب على نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد الدفاع الجوي.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لصالح فريق بيراميدز فيستون ماييلي في في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

بدأ اللقاء بتبادل الهجمات بين فريقا بيراميدز ونهضة بركان المغربي وشهدت الشوط الأول اصطدام فيستون ماييلي بمدافع الفريق المغربي أمام منطقة الجزاء وخضع الثنائي للعلاج.

وشهدت منافسات الشوط الثاني محاولات من كلا الفريقين للوصول إلي الشباك وأرسل مصطفي فتحي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء يبعدها حارس نهضة بركان عن مرماه.



وتصدى أحمد الشناوي، حارس مرمي فريق بيراميدز لتسديدة قوية من ركلة حرة أمام منطقة الجزاء لتخرج بعيدا وأنقذ مرماه من فرصة خطيرة لصالح الفريق المغربي.



نجح فيستون ماييلي في تسجيل الهدف الأول لصالح فريق بيراميدز بالدقيقة 75 في شباك نهضة بركان المغربي بعدما تلقي تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة فى شباك الحارس المغربي.