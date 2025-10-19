قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصير غامض.. زد يستعد لـ إقالة نجم الأهلي| اعرف السبب

يلتقي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد فريق بتروجيت نظيره فريق زد اف سي بقيادة محمد شوقي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مباراة بتروجيت المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز قد تكون الأخيرة لمحمد شوقي المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي زد إف سي في حال الخسارة أمام الفريق البترولي.

ويسود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة نادي زد إف سي لإقالة محمد شوقي نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لكن الأمر متوقف لما بعد مباراة بتروجيت في الدوري الممتاز.

ويقود اللوبي المتحفز لـ إقالة محمد شوقي من قيادة نادي زد إف سي الدكتور أحمد عبدالله رئيس قطاع الكرة في نادي زد إف سي وذلك بسبب نتائج الفريق في الدوري الممتاز إضافة إلي تراجع أداء اللاعبين.

ويحتل فريق زد إف سي المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد مرور 10 جولات برصيد 12 نقطة.

فيما يحتل فريق بتروجيت المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة في ترتيب جدول الدوري الممتاز موسم 2025 - 2026.

مشاورات في زد حول مصير محمد شوقي

كشف الإعلامي جمال الغندور عن وجود حالة من الحوار المكثف والمشاورات داخل مجلس إدارة نادي زد خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لمناقشة مستقبل المدير الفني محمد شوقي بعد تراجع نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز منذ انطلاق الموسم.

وأوضح الغندور، خلال تقديمه برنامج “ستاد المحور”، أن حالة من عدم الرضا تسود أروقة مجلس إدارة نادي زد بسبب الأداء والنتائج التي يحققها الفريق منذ بداية الدوري، حيث يرى عدد من أعضاء المجلس أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه، خاصة بعد التدعيمات التي أجراها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف الغندور أن الخسارة الأخيرة أمام فريق إنبي بهدف دون رد كانت بمثابة نقطة تحول في موقف إدارة النادي تجاه الجهاز الفني، إذ تسببت في زيادة الضغوط على محمد شوقي وجهازه المعاون، ودعت الإدارة إلى فتح ملف مستقبل القيادة الفنية بشكل جدي خلال فترة التوقف.

وأكد الإعلامي أن إدارة زد قررت تقييم المرحلة الماضية بشكل كامل قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استمرار محمد شوقي أو البحث عن بديل يقود الفريق في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المشاورات هو تصحيح المسار وضمان بقاء الفريق في منطقة آمنة بجدول الدوري.
 

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن فريق زد لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط من أصل 10 مباريات خاضها هذا الموسم، وهي الحصيلة التي تراها الإدارة غير مرضية مقارنة بالطموحات الموضوعة قبل انطلاق الموسم، مما يجعل مستقبل المدير الفني محل دراسة دقيقة خلال الأيام المقبلة.

زد بتروجيت الدوري محمد شوقي أحمد عبدالله الأهلي

