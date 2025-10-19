قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس ملتزمان بتوجيه الجيش للتحرك في قطاع غزة فورا
برلمانية: توسيع استثمارات ميرسك يعزز التكامل الصناعي واللوجستي لمصر
مسجلا أعلى مستوى تاريخي.. الذهب يرتفع 350 جنيهًا خلال أسبوع
رشا عبد العال: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مطلع نوفمبر
مقتل جندي وإصابة 2 بجيش الاحتلال إثر استهداف آلية إسرائيلية في رفح
بعد التطوير التاريخي.. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
أمراض فيروسية تهدّد الأطفال مع تغيّر الفصول .. تعرف على طرق الوقاية
نائب: الفترة القادمة ستشهد تغييرا فى الأنماط السياحية لجذب أكبر عدد من السائحين
شوبير: يورشيتش صنع الفارق مع بيراميدز.. وماييلي لاعب مؤثر محليًا وأفريقيًا
دوي انفجارات وتحليق كثيف لطائرات إسرائيلية فوق رفح يُثير ذعر المدنيين
وليد صلاح الدين: الفوز علي ايجل نوار خطوة نحو لقب دوري أبطال أفريقيا
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويسري
ناقد رياضي: بيراميدز قدّم واحدة من أجمل مبارياته في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان

أشاد الناقد الرياضي إسلام محمد بالأداء المميز لفريق بيراميدز خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أن الفريق قدّم واحدة من أفضل مبارياته منذ تأسيسه، ونجح في تحقيق فوز مستحق يعكس روح الجماعة والانسجام داخل صفوفه.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن بيراميدز أثبت هذا الموسم أنه يلعب بروح الفريق وليس بالأداء الفردي.

وأشار إلى أن الانسجام الكبير بين اللاعبين كان سببًا مباشرًا في تحقيق الانتصار والتتويج باللقب القاري.

وأكد أن اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي يعد أحد أبرز نجوم قارة إفريقيا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه كان العلامة الأبرز في تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.

