ناقد رياضي: بيراميدز قدّم واحدة من أجمل مبارياته في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان

أشاد الناقد الرياضي إسلام محمد بالأداء المميز لفريق بيراميدز خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أن الفريق قدّم واحدة من أفضل مبارياته منذ تأسيسه، ونجح في تحقيق فوز مستحق يعكس روح الجماعة والانسجام داخل صفوفه.

وقال إسلام محمد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن بيراميدز أثبت هذا الموسم أنه يلعب بروح الفريق وليس بالأداء الفردي.

وأشار إلى أن الانسجام الكبير بين اللاعبين كان سببًا مباشرًا في تحقيق الانتصار والتتويج باللقب القاري.

وأكد أن اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي يعد أحد أبرز نجوم قارة إفريقيا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه كان العلامة الأبرز في تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان.