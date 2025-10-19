أصله آيرلندي .. حكاية لاعب أبيض قاد الرأس الأخضر لمجد المونديال

تأهل منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في تاريخه، إلى كأس العالم 2026 في مفاجأة تاريخية، بعد ما حقق الفوز على نظيره منتخب إسواتيني بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية، مستفيدًا من تعثر منتخب الكاميرون بالتعادل أمام أنجولا.



وبهذا الفوز تصدّر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الرابعة بـ23 نقطة متقدمًا بأربع نقاط على الكاميرون التي احتلت المركز الثاني لتضمن بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

آيرلندي يقود الرأس الأخضر للمجد

كافة لاعبي منتخب الرأس الأخضر الذين صنعوا التاريخ وتأهلوا لكأس العالم لأول مرة في تاريخهم من أصحاب البشرة السمراء ما عدا لاعب واحد بس وهو روبرتو بيكو لوبيز.



بيكو نجم منتخب الرأس الأخضر ولد في مدينة دبلن بآيرلندا لأب من الرأس الأخضر وأم إيرلندية، وعاش طوال حياته هناك وشارك في أندية الدوري الإيرلندي بعيد تمامًا عن أجواء الكرة الإفريقية.



في عام 2019 اتحاد الكرة في الرأس الأخضر قام بعمل بحث عن لاعبين يمتلكون أصول بلدهم الام لتدعيم صفوف منتخب الرأس الأخضر ووقتها وجدوا ضالتهم في روبرتو لوبيز الشاب الأبيض.



آنذاك قرر اتحاد الكرة في الرأس الأخضر التواصل مع اللاعب والغريب أن مسؤولي الاتحاد اكتفوا بإرسال رسالة فقط إلي موقع لينكد إن عبر الموقع الخاص بالوظائف.

والأغرب أن مسؤول اتحاد الكرة في الرأس الأخضر أرسل الرسالة باللغة البرتغالية لأنها اللغة الرسمية في بلادهم وبيكو تلقي الرسالة لكنه لم يفهم منها أي حرف فتخيل أنها محاولة نصب وتجاهلها.



عقب ذلك تلقي رسالة باللغة الإنجليزية وقتها بدأ يصدق فحوي الرسالة وتواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة في الرأس الأخضر ووافق على تمثيل المنتخب.

وبات اللاعب أحد الأركان الأساسية في منتخب الرأس الأخضر وشارك في أكثر من 40 مباراة دولية وكان جزءا من إنجاز للمنتخب في السنوات الأخيرة.

واصبح بيكو لوبيز الذى تم اكتشافه عن طريق موقع لينكد إن في كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك ويمثل بلد والده.



الرأس الأخضر يصفع أسود الكاميرون

الإنجاز الجديد يُعد صفعة ثانية للكاميرون ، بعد أن كانت الرأس الأخضر قد أخرجتها من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2013 حين فازت عليها بمجموع المباراتين (3-2) وتأهلت وقتها لأول بطولة قارية في تاريخها.

واللافت أن المتأهلين التاريخيين من المنتخبات وعلى رأسها منتخب الرأس الأخضر إلى كأس أمم أفريقيا 2013 وكأس العالم 2026 ، جاء على حساب المنتخب الكاميروني نفسه.

المدرب بيدرو بوبيستا، الذي تولى قيادة منتخب الرأس الأخضر منذ سنوات كان قد وعد جماهيره بعد فشل التأهل إلى مونديال قطر 2022 بأن الرأس الأخضر ستكون قريبًا في كأس العالم ونجح في الوفاء بوعوده بعد أربع سنوات فقط.

ولعل ما زاد من شهرة منتخب الرأس الأخضر مؤخرًا، مشاركته المميزة في كأس أمم أفريقيا 2023، حيث تصدّر مجموعته أمام منتخبي مصر وغانا وبلغ ربع النهائي قبل أن يودع بطولة الكان بركلات الترجيح أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا.