ماجدة خير الله: ابن النادي مسلسل خفيف ومكتوب بحرفية

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خير الله بمسلسل "ابن النادي"، واصفة إياه بأنه عمل كوميدي خفيف وممتع، يجمع بين الذكاء في الكتابة والحرفية في التنفيذ.

وكتبت خير الله عبر صفحتها على فيسبوك:

"ابن النادي مسلسل كوميدي خفيف، الإفيهات فيه ذكية، والشخصيات مرسومة بعناية واحترافية."

وأشارت إلى تميز الفنان سيد رجب، رغم ظهوره في حلقة واحدة فقط، قائلة:

"دوره كان ممتعًا ومؤثرًا، ويؤكد أن وجود الممثل الجيد لا يرتبط بمساحة الدور، بل بقيمته في السياق الدرامي."

كما أثنت على أداء الثنائي أحمد فهمي وحاتم صلاح، واصفة تفاعلهما في المشاهد الكوميدية بأنه يشبه "لعبة البينج بونج"، حيث يتبادلان إطلاق النكات والردود بخفة ظل وتناغم لافت.

وتابعت:

"أحمد عبد الحميد نجم صاعد في عالم الكوميديا، والحلقات تزداد سخونة مع تصاعد الأحداث."

كما أشادت بكتابة مهاب طارق، مؤكدة أنه أصبح من الأسماء التي تشير إلى عمل مكتوب بذكاء ومُتقَن الصنع.

وفي ما يتعلق بالإخراج، قالت:

"المخرج كريم سعد أظهر براعة في استخدام الصورة لتأكيد المواقف الكوميدية، كما أن مشهد الفنان تميم عبده كان مفجرًا للضحك دون أي افتعال."

واختتمت خير الله حديثها بالإشارة إلى أن فكرة العمل نفسها جذابة ومليئة بالتفاصيل الدرامية، حيث تدور أحداثه في أجواء نوادي الدرجة الثانية، وسط صراعات لتحقيق مكاسب مادية على حساب القيم الرياضية، مؤكدة أن:

"المسلسل يضم شخصيات طريفة ومتشابكة تضيف للحبكة، و(ابن النادي) عمل مثير للبهجة ويستحق المتابعة والاهتمام."