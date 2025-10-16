حاتم صلاح ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل ابن النادي

شارك الفنان حاتم صلاح الجمهور بصور من كواليس مسلسل ابن النادي علي صفحتة الرسمية على الانستجرام.

و كتب حاتم صلاح “ مسلسل ابن النادي”.



يذكر أن تصدر مسلسل "ابن النادي" تريند موقع التغريدات الشهير "إكس"، بعد عرض أحداث الحلقتين الثالثة والرابعة، والتي شهدت تطورات مثيرة ومفاجآت درامية حركت تفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصاعد الصراع بين الشخصيات وظهور وجوه جديدة قلبت موازين القصة رأسًا على عقب.



ويشارك في بطولة مسلسل ابن النادي بجانب أحمد فهمي، عدد من نجوم الفن أبرزهم: آية سماحة، وحاتم صلاح، وسيد رجب، ومحمد لطفى، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، سينتيا، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، ومن إنتاج طارق الجنايني.

وينتمي مسلسل ابن النادي، إلى نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، وتدور أحداث مسلسل ابن النادي في إطار كوميدي حول الشاب عمر الشعلة «أحمد فهمي»، الذي يرث ناديًا رياضيًا لكنه يرفض تولي منصب المدير، لينخرط في سلسلة من المفارقات الكوميدية مع أبطال العمل أحمد عبد الحميد وحاتم صلاح، أبرزها فقدانه لدرع الدوري في مشهد لافت ضمن البرومو، إذ يتناول العمل أجواء صراعية خفيفة تجمع بين اللاعبين والإداريين وسط مواقف طريفة، في إطار اجتماعي رياضي يحمل طابعًا ساخرًا.

https://www.instagram.com/p/DP1oIOojYU-/?img_index=4&igsh=NTdlaXV3eXRkZWoz