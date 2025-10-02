آيه سماحة بطلة مسلسل ابن النادي: ماليش في الكورة

أشارت الفنانة آية سماحة ضاحكة إلي أنها لا تعرف الكثير عن كرة القدم، ولا تُتابع المُباريات، ولكنها أعجبت بفكرة مسلسل “ابن النادي”وطريقة تناول الموضوعات بصورة مُختلفة، وأشارت إلي أنها تؤدي شخصية طبيبة نفسية تُكرس جهودها لتقديم الدعم والعلاج النفسي لفريق كرة قدم.



وقالت آية سماحة أنها تعمل مع أحمد فهمي والمخرج كريم سعد لأول مرة بينما قدمت من قبل عمل مُشترك مع حاتم صلاح، واشارت إلي أنها استمتعت جداً بالأجواء خلال التصوير ونشأت بينهم صداقة جديدة انعكست على العمل.



وتمنت آية سماحة أن يُلاقي المُسلسل نجاحاً وقبولاً من الجمهور خلال عرضه، وقالت أنها سعيدة جداً بتكرار العمل مع شاهد بعد نجاحات كبيرة، وقالت أنها مُنفتحة على تقديم أنماط الدراما بأشكالها المُختلفة وبعدد الحلقات المتنوعة، وقالت أن العمل الجيد يفرض نفسه ويلاقي قبول من المٌشاهدين في أي موسم عرض وهو ما تتمناه في استقبال الجمهور لـ "ابن النادي".



تدور أحداث المسلسل حول شخصية عمر، شاب مدلل لا يعرف أي شعور بالمسؤولية، تنقلب حياته رأسًا على عقب حادثة تقع في النادي بعد وفاة والده، ويقع على عاتقه قيادة نادٍ لكرة القدم مهدد بالانهيار، وبين ضغوط المنافسين، وسخرية الإعلام، وتشكيك الجميع في قدراته، فهل ينجح في تخطي الأزمات أم يخسر كل شيء.​