ناجي الشهابي: تعيينات الرئيس السيسي تضيف قيمة حقيقية للعمل التشريعي بالبرلمان

أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الجمهورية بتعيين نسبة الـ 5% التي منحها الدستور لرئيس الدولة، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس رؤية سياسية ناضجة، وفهمًا عميقًا لوظيفة هذه النسبة الدستورية؛ بوصفها أداة لتدعيم الحياة البرلمانية بالكفاءة والخبرة، لا مجرد استكمال شكلي للتشكيل العددي.

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء النواب، جاء معبرًا عن إدراك واعٍ لطبيعة المرحلة، حيث ضمت التعيينات قامات علمية رفيعة، وشخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والتأثير المجتمعي؛ بما يضيف قيمة حقيقية للعمل التشريعي والرقابي داخل المجلس، ويعزز من قدرته على التعامل مع الملفات الوطنية المعقدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن القرار حمل رسالة إنصاف واضحة للمرأة المصرية، بعدما بلغ تمثيل السيدات المعينات نحو 50% بواقع 14 سيدة، وهن سيدات مرموقات في مجالات القانون والاقتصاد والتعليم والطب والثقافة والعمل العام، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتعامل مع تمكين المرأة باعتباره شعارًا، بل باعتباره استحقاقًا قائمًا على الجدارة والكفاءة.

وشدد الشهابي على أن هذه التعيينات تعكس التزام القيادة السياسية بنص وروح الدستور، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وربط التمثيل النيابي بالخبرة والعلم، بما يسهم في بناء برلمان قوي ومتوازن، يجمع بين التمثيل الشعبي المباشر وبين الخبرات النوعية القادرة على الإسهام الجاد في صناعة التشريع والرقابة وصياغة السياسات العامة.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قرار تعيين نسبة الـ5% جاء ليؤكد أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، تعرف جيدًا ماذا تريد: مجلسًا نيابيًا يليق بمكانة مصر، ويعبر عن تنوع مجتمعها، ويستند إلى الكفاءة، ويمنح المرأة موقعها المستحق كشريك أصيل في صناعة القرار الوطني.