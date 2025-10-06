أحمد فهمي بتصدر نسب المشاهدة في مصر بـ "ابن النادي"

تمكن مسلسل ابن النادي، من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه علي منصة شاهد.

احتل مسلسل ابن النادي، المركز الاول من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر.

وتدور أحداث مسلسل “ابن النادي” حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

مسلسل ابن النادي من تأليف مهاب طارق و اخراج كريم سعد ومن بطولة أحمد فهمي، أحمد عبدالحميد، حاتم صلاح .

فيلم أحمد وأحمد

وكان آخر أعمال أحمد فهمي هو فيلم “أحمد وأحمد” الذى طرح مؤخرا وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتبدأ أحداث الفيلم حين يقرر (أحمد) العودة إلى مصر وطلب يد (ضحى) للزواج، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب خاله (أحمد) في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر خاله الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.