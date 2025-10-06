قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بجانب التطبيق .. إتاحة حجز تذاكر الملك لير من المسرح القومي

الملك لير
الملك لير
أحمد البهى

اعلنت إدارة المسرح القومي عن اتاحة حجز تذاكر مسرحية الملك لير ، من شباك التذاكر بالمسرح، بجانب التطبيق الالكتروني. 

الملك لير

يُذكر أن العرض المسرحي “الملك لير” يضم نخبة من نجوم المسرح المصري، منهم: علي راسهم النجم الكبير يحيي الفخراني ، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبدالله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صناع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني “كاجو” (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

وكانت قد حذرت إدارة المسرح القومي جمهورها من النصب بشأن حجز تذاكر مسرحية الملك لير للفنان يحيي الفخراني ، بعد استقبال عدد من الشكاوي التى تفيد بتلقي أموال من بعض الأشخاص مقابل حجز التذاكر والغرض منها فقط هو النصب.

وفى هذا السياق أصدر المسرح القومي بيانا عبر الحساب الرسمي لموقع فيسبوك ، جاء فيه: "جمهورنا الكريم،
نهيب بحضراتكم عدم التعامل مع أي جهة أو أشخاص لبيع تذاكر عرض الملك لير، حيث وردت إلى إدارة المسرح عدة شكاوى بقيام بعض الأفراد أو الشركات بتلقي أموال مقابل حجز التذاكر دون الوفاء بذلك.

وتؤكد إدارة المسرح أن الحجز يتم حصراً من خلال التطبيق الرسمي وبالأسعار المعلنة، ومن يخالف ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

كما نطمئن حضراتكم بأن العرض مستمر بإذن الله، وسيتمكن الجميع من الحجز ومشاهدته في الأسابيع القادمة .. وأيام العرض: “الخميس – الجمعة – السبت – الأحد من كل أسبوع”.

المسرح القومي الملك لير مسرحية الملك لير

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

دودج تودع أقوى طراز تشارجر دايتونا قبل إطلاقه

الربو القلبي..أعراضه وعلاجه وكيفية تشخيصه

