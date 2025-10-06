رضا البحراوي يتألق في حفل غنائي بالزمالك.. صور

شارك المغني الشعبي رضا البحراوي في حفل غنائي بالزمالك بحضور عدد كبير من جمهوره .



وعقب صعوده علي خشبة المسرح استقبله الجمهور بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب مرددين اغنيته الشهيرة "محدش ليه خير عليا".



وافتتح البحراوي وصلته الطربية بأغنية "سيبت كل الناس" لجورج وسوف وأشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية المميزة منها سمعت كلامكم عني، النمر، سيبوني محدش ليه خير عليا ، أنت يا جدع ،عملت أيه يا زمن .. بالاضافة إلى أغنية "المقص" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.



حرص البحراوي علي المشاركة في الإحتفال بأعياد ميلاد عدد من الجمهور ووجه كلمة شكر لمنظمي الحفل بالإضافة إلى بعض الحضور من اصدقائه.