رضا البحراوي يدعم طلاب الثانوية العامة: الشاطر اللي جابني في فرحه

حرص المطرب الشعبي رضا البحراوي على توجيه رسالة دعم وتشجيع لطلاب الثانوية العامة، بعد إعلان نتائج الامتحانات، وذلك عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وكتب البحراوي في رسالته:

«جبت 50%؟ حصلت على 95%؟ الشاطر اللي جاب رضا البحراوي في فرحه».

وأضاف: «اللي جاب 50 واللي جاب 95.. كل واحد له فرحته وله مشواره، المهم تكمل وتصدق في نفسك، مفيش مجموع بيحددك ولا رقم يوقفك، ركّز في حلمك وخليك دايمًا طموح، واللي جابني في فرحه كده كده ناجح».

المنشور حظي بتفاعل واسع من المتابعين الذين شاركوا بتعليقاتهم المليئة بخفة الدم، مشيدين برسالة الأمل التي وجهها البحراوي للطلاب في واحدة من أهم محطات حياتهم.

وفي ختام رسالته، أعلن البحراوي عن مفاجآت قادمة لمتابعيه، قائلًا: «تابعوا الصفحة الجديدة، اللي جاي جامد جدًا».