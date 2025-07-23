سمية السيد الأولى على الثانوية العامة: مكنتش مصدقة الخبر.. وهدخل هندسة| فيديو

أعربت الطالبة سمية السيد فرج، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة – شعبة علمي رياضة، عن فرحتها الكبيرة فور معرفتها بأنها الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الخبر كان مفاجئًا وغير متوقع على الإطلاق.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "الخبر كان مفاجئ جداً بالنسبة لي، ماكنتش متخيلة خالص إن ده ممكن يحصل، ولما بلغني حد من الصحفيين ما صدقتش، وافتكرت حد بيهزر معايا".

وأوضحت أن أول شخص أخبرها بالنتيجة كان أحد الصحفيين، حيث قالت: "حد من الصحفيين كلمني، وأنا ماكنتش أعرفه، وافتكرته بيهزر، فقلت له طيب لما الوزارة تنزل النتيجة نبقى نشوف".

وتابعت: "بعد المكالمة ما خلصت، ماكنتش مصدقة خالص، وأول حد قلت له كانت ماما، وفوجئوا كمان بالخبر من الناس اللي بدأوا يتصلوا بيهم".

وذكرت: "ماما مكانتش فاهمة حاجة في البداية، وإحنا أصلاً كنا مش مصدقين ومش فاهمين إيه اللي بيحصل، محدش كان متخيل أبدًا إني أطلع الأولى على الجمهورية، الموضوع كبير أوي، وتعبت جداً، بس في النهاية هو كرم ربنا، وفضل ربنا أكبر بكتير من تعبنا، واللي حصل ده رزق وكرم كبير".

وأعلنت سمية أنها تطمح في الالتحاق بكلية الهندسة، موضحة: "إن شاء الله هدخل هندسة، ولسه عايزة أجرب الأول وأشوف التخصص اللي هحبه، عايزة أستكشف وأختار اللي يناسبني".