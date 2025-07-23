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لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد. 

تنسيق الجامعات 2025

جاء ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت امين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

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