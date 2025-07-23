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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«عمرها ما كانت بالمجموع».. تعليق كوميدي من مصطفى غريب على نتيجة الثانوية العامة

مصطفى غريب
مصطفى غريب
سارة عبد الله

علّق الفنان مصطفى غريب، على ظهور نتيجة الثانوية العامة، بمشهد كوميدي من مسلسل “أشغال شقة”.

وكتب مصطفى غريب عبر فيسبوك: "عمرها ما كانت بمجموع الثانوية العامة، دكتور حمدي جاب 98% وعربي جاب 52 %، وهم الإتنين زي مانت شايف كدا".

من جانب آخر، روّج الفنان مصطفى غريب، لفيلم "درويش" الذي يشارك في بطولته أمام عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد شاهين، والمقرر طرحه منتصف الشهر المقبل في مصر والدول العربية.

وشارك مصطفى غريب، البوستر الترويجي للفيلم عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»؛ وعلق: "أخيرًا.. البوستر الرسمي لفيلم درويش، معادنا 13 أغسطس في مصر و28 أغسطس في جميع أنحاء الوطن العربي، درويش​ إن شاء الله تنبسطوا".


قرر صناع فيلم “درويش” الذى يقوم ببطولة الفنان عمرو يوسف تأجيل عرضه الى يوم 13 أغسطس المقبل حيث كان من المقرر أن يعرض فى 16 يوليو الحالي.

أبطال فيلم درويش

فيلم درويش من بطولة عمرو يوسف إلى جانب كل من دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوى.

مصطفى غريب نتيجة الثانوية العامة أشغال شقة

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