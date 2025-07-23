احترمت نفسي.. أحمد نبيل: اعتزلت الفن ولم أجد لنفسي مكاناً |فيديو

قال الفنان أحمد نبيل في تصريحات خاصة لصدي البلد" منذ سنوات قررت اعتزال الفن عام 2012 لانني شعرت بأن مكاني لم يعتبر موجوداً واحترمت نفسي و اعتزلت ، سافرت بعدها الي المانيا و النمسا و درست البانتومايم

يذكر أن كشف الفنان أحمد نبيل سبب انفصاله عن فرقة ثلاثي أضواء المسرح ، موضحا أن الراحل الفنان جورج سيدهم كان من الأسباب الرئيسية لتركه الفرقة ، بجانب الحديث عن شائعات زواجه من أنعام الجريتلي.

قال الفنان أحمد نبيل خلال ندوته بمهرجان القومي للمسرح المصري جورج سيدهم لما جابوني في ثلاثي أضواء المسرح قال عني عيل وصوته رفيع ، لما جابوا الضيف أحمد رفض قال إحنا خلصنا من واحد يجيلنا واحد تاني ، احنا اتنين وهنفضل إتنين.

واستطرد أحمد نبيل في النهاية اختلفوا ولما جورج كبر ، اخوه أكل حقه وجاله شلل ولما شافني بكي بكاء شنيع حسيت إنه عارف هو عمل فيا إيه.

أما عن حقيقة زواجه من الفنانة إنعام الجريتلي ، فعلق أحمد نبيل: قالوا عني متجوز إنعام الجريتلي ودي إشاعة أنا متجوز بقالي 50 سنة ، و بحب مراتي جدا وهي ست خارج الوسط الفني.