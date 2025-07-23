رانيا فريد شوقي تُحيي ذكرى وفاة والدتها بـ عُمرة لها |شاهد

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرى رحيل والدتها، بأداء العمرة عنها.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر فيسبوك: "بكرة عيد ميلاد أمي وهي في مكان تاني، بعيد عن حضني، أحلى هدية قدرت أقدمها لها؟ عُــمرة دعيتلها في كل خطوة، وبنية إن ربنا يوصل لها الثواب والفرحة".

وتابعت: “يارب تكون وصلت، ويا رب تكون فرحانة زي ما كانت دايمًا بتفرّحنا اللهم اجعل عيد ميلادها نور ورحمه في قبرها وسعادة أبدية في جنّتك اللهم ارحمها رحمة واسعة”.

من جانب آخر، علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مقارنة أعمال النجوم بأعمال والدها، موضحة بأن كل شخص لا يستطيع أن يكرر تجربة غيره فالزمن مختلف حتى إمكانيات السينما غير وقتنا الحالي.

وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة :"مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره لأن الزمن مختلف وغير من حيث السينما والإمكانيات، نجاح زمان كان أصعب ومكانش قبل كده في سوشيال ميديا والمواقع وكمية التليفزيونات، دلوقتي الناس بقت معتمدة على الدعاية من خلال السوشيال ميديا، لكن زمان كان من خلال الإيفشات والجرايد".