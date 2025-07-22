تعرف على قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن قائمة أفلام المسابقة الرسمية المشاركة في النسخة 82 التي ستقام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.
يشهد مهرجان فينيسيا هذا العام عرض مجموعة قوية من الأفلام المنتظرة منها فيلم Frankenstein، و A House of Dynamite وغيرهم.
وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا اختيار الفيلم الإيطالي La Grazia ليعرض في حفل الافتتاح وهو مشارك في المسابقة الرسمية من إخراج باولو سورينتينو.
كما يعرض فيلم Dog 51 للمخرج الفرنسي سيدريك خيمينيز في ختام فعاليات المهرجان الذي سينطلق بعد حوالي شهر.
أفلام المسابقة الرسمية
تضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من الأعمال وهي:
The Wizard of the Kremlin
Jay Kelly
The Voice of Hind Rajab
A House of Dynamite
Sun Rises on Us All
Frankenstein
Elisa
À pied d’œuvre
Silent Friend
The Testament of Ann Lee
Father Mother Sister Brother
Bugonia
Duse
Un film fatto per Bene
Orphan
The Stranger
No Other Choice
Sotto le nuvole
The Smashing Machine
Girl
La Grazia
مسابقة آفاق
Divine Comedy
Hiedra
Il rapimento di Arabella
Strange River
Lost Land
Grand Ciel
Rose of Nevada
Milk Teeth
Pin de Fartie
Father
En el camino
Songs of Forgotten Trees
Un anno di scuola
The Souffleur
Barrio triste
Mother
Human Resource
Funeral Casino Blues