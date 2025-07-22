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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرف على قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان
نجلاء سليمان

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن قائمة أفلام المسابقة الرسمية المشاركة في النسخة 82 التي ستقام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل. 

يشهد مهرجان فينيسيا هذا العام عرض مجموعة قوية من الأفلام المنتظرة منها فيلم Frankenstein، و A House of Dynamite وغيرهم. 

وأعلنت إدارة مهرجان فينيسيا اختيار الفيلم الإيطالي La Grazia ليعرض في حفل الافتتاح وهو مشارك في المسابقة الرسمية من إخراج باولو سورينتينو.

كما يعرض فيلم Dog 51 للمخرج الفرنسي سيدريك خيمينيز في ختام فعاليات المهرجان الذي سينطلق بعد حوالي شهر. 

أفلام المسابقة الرسمية 

 

تضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام مجموعة متنوعة من الأعمال وهي: 

The Wizard of the Kremlin

Jay Kelly

The Voice of Hind Rajab

A House of Dynamite

Sun Rises on Us All

Frankenstein

Elisa

À pied d’œuvre

Silent Friend

The Testament of Ann Lee

Father Mother Sister Brother

Bugonia

Duse

Un film fatto per Bene

Orphan

The Stranger

No Other Choice

Sotto le nuvole

The Smashing Machine

Girl

La Grazia

مسابقة آفاق 

Divine Comedy

Hiedra

Il rapimento di Arabella

Strange River

Lost Land

Grand Ciel

Rose of Nevada

Milk Teeth

Pin de Fartie

Father

En el camino

Songs of Forgotten Trees

Un anno di scuola

The Souffleur

Barrio triste

Mother

Human Resource

Funeral Casino Blues

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