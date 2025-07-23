طفل يأكل الرمل.. الرئيس التونسي يعرض صورًا لأطفال غزة على مستشار ترامب|شاهد

عرض الرئيس التونسي قيس سعيد، على مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، صورًا للمآسي التي يتعرّض لها أهل غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

طفل يأكل الرمل

طفل يأكل الرمل

وقال الرئيس التونسي خلال عرضه إحدى الصور "طفل يبكي يأكل الرمل في فلسطين المحتلة، في القرن الحادي والعشرين لم يجد ما يأكل، فيأكل الرمل".

وأوضح سعيد وهو يمسك الصور بيديه وموجها حديث إلى بولس "صورة أخرى لطفل على وشك الاحتضار لأنه لم يجد ما يأكله وهذا غير مقبول على الإطلاق هذا جريمة ضد الإنسانية كلها"، مضيفا "صورة أخرى لطفل آخر لم يجد حتى قطرة ماء".

وقال الرئيس سعيد إنه "آن الآوان لتستفيق الإنسانية كلها لتضع حدا لهذه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني".

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واستقبل الرئيس التونسي، ظهر أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان إن اللقاء تناول، إلى جانب المجازر التي تُرتكب في حقّ الشعب الفلسطيني، جُملة من المواضيع الأخرى من بينها الإرهاب بمختلف أنواعه والوضع في المنطقة العربية على وجه الخصوص حيث شدد سعيد على أن القضايا داخل كل دولة عربية يجب أن تحلّها شعوبها دون أي تدخّل أجنبي تحت أي مبرّر كان.

وأشار سعيد إلى أن تونس اختارت أن تُوسّع من شراكاتها الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبها ويُحقّق مطالبه وانتظاراته.