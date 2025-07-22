محدش جاب 100%؜ .. إعلان أوائل الثانوية العامة بعد قليل

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 .

الوزير محمد عبداللطيف اعتمد النتيجة رسميًا، وسيتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، بجانب موقعنا صدى البلد.

مصادر من داخل الوزارة أكدت أنه لا يوجد طالب حصل على الدرجة النهائية الكاملة.

الوزارة جهزت بيانا مفصلا سيتم نشره، يشمل أسماء أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية في كل الشعب: علمي علوم، علمي رياضة، أدبي، شعبة المكفوفين، مدارس STEM، وشعبة الدمج، وهسيكون مرفقا معهم صورهم ومجموع كل طالب.

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