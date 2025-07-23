الإبادة مستمرة.. 139 شهيدًا في غزة بينهم 45 من مُنتظري المساعدات خلال 24 ساعة

كشفت مصادر طبية في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 139 شهيدا بينهم 45 من طالبي المساعدات.

وأشارت مصادر المستشفيات في غزة إلى أن 7 شهداء وأكثر من 15 مصابا في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 201 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وفي سياق آخر، أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جنود الاحتلال أصيبوا بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار العبوة الناسفة دون كشف مزيد من التفاصيل.