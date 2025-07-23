الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاقية تجارية "ضخمة" مع اليابان مساء الثلاثاء، وهي اتفاقية إطارية بين الحلفاء وشركاء تجاريين رئيسيين، بدت بعيدة المنال قبل أسابيع قليلة.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".

وأضاف ترامب أنه في إطار هذه الاتفاقية، سيدفع المستوردون الأمريكيون رسومًا جمركية "متبادلة" بنسبة 15% على السلع اليابانية المصدرة إلى الولايات المتحدة. كما ستستثمر اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "ستحصل على 90% من الأرباح" ولم يحدد كيفية عمل هذه الاستثمارات أو كيفية حساب الأرباح ولم تُنشر أي وثيقة شروط رسمية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وتابع "ستخلق هذه الصفقة مئات الآلاف من فرص العمل - لم يسبق لها مثيل ولعل الأهم من ذلك كله، أن اليابان ستفتح أبوابها للتجارة، بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى، وغيرها ستدفع اليابان رسومًا جمركية متبادلة للولايات المتحدة بنسبة 15%".

بعد وقت قصير من نشره، استهل ترامب تصريحاته خلال حفل استقبال مع أعضاء الكونجرس الجمهوريين مساء الثلاثاء بالإشارة إلى اتفاقية التجارة مع اليابان، قائلا "وقّع ترامب للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ؛ أعتقد أنها ربما تكون أكبر اتفاقية في التاريخ مع اليابان،".

وأضاف ترامب: "كان لديهم كبار المسؤولين هنا، وعملنا عليها بجدّ واجتهاد. إنها اتفاقية رائعة للجميع".