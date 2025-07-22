عن مأساة طفلة فلسطينية.. عرض فيلم صوت هند رجب في مسابقة مهرجان فينيسيا

تُمثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام، بفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وهو دراما سياسية مثيرة للجدل، يتناول قصة مقتل طفلة فلسطينية في الخامسة من عمرها، تُركت عالقة في سيارة هاجمتها القوات الإسرائيلية في غزة في 29 يناير2024، ثم عُثر عليها ميتة.



وقال ألبرتو باربيرا رئيس المهرجان: "أعتقد أن هذا الفيلم من الأفلام التي ستترك انطباعًا أكبر، وآمل ألا يكون مثيرًا للجدل". وأشار إلى أن كوثر بن هنية استخدمت التسجيلات الصوتية الحقيقية لمكالمات هاتفية بين الطفلة ووالدتها.



كما تشترك المخرجة السعودية شهد أمين، بفيلم "هجرة"، وهو دراما تدور حول العلاقة التي نشأت بين أجيال مختلفة من النساء السعوديات خلال رحلة عبر الصحراء. سيُعرض فيلم "هجرة" في قسم "فينيسيا سبوت لايت" الجديد، الذي سيحل محل برنامج "آفاق إكسترا" أو Horizons Extra.

كشف المدير الفني لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ألبرتو باربيرا، عن قائمة الأفلام التي ستشارك في مسابقات المهرجان هذا العام ضمن منافسات النسخة 82 التي تقام في الفترة من 27 أغسطس حتى 6 سبتمبر.

تضم قوائم أفلام مهرجان فينيسيا هذا العام أعمال جديدة طال انتظارها من مخرجين مثل كاثرين بيجلو، وغييرمو ديل تورو، ونواه بومباخ، ويورجوس لانثيموس، وغيرهم.



تضم الأفلام الكبيرة التي تُعرض لأول مرة في فينيسيا فيلم "The Smashing Machine" للمخرج سافدي، الذي يضم دواين جونسون في دور بطل الوزن الثقيل مرتين في بطولة UFC، مارك كير، وإميلي بلانت في دور زوجته دون.