الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025

كشف المدير الفني لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ألبرتو باربيرا، عن قائمة الأفلام التي ستشارك في مسابقات المهرجان هذا العام ضمن منافسات النسخة 82.

تضم قوائم أفلام مهرجان فينيسيا هذا العام أعمال جديدة طال انتظارها من مخرجين مثل كاثرين بيجلو، وجييرمو ديل تورو، ونواه بومباخ،ويورجوس لانثيموس،وغيرهم.



تضم الأفلام الكبيرة التي تُعرض لأول مرة في فينيسيا فيلم "The Smashing Machine" للمخرج سافدي، الذي يضم دواين جونسون في دور بطل الوزن الثقيل مرتين في بطولة UFC، مارك كير، وإميلي بلانت في دور زوجته دون.



فيلم "Bugonia" وهو أحدث تعاون بين يورجوس لانثيموس وإيما ستون، اللذان شاركا آخر مرة في المهرجان عام ٢٠٢٣ بفيلم "Poor Things" الحائز على جائزة الأوسكار؛ وفيلم الدراما النفسية "After the Hunt" للمخرج لوكا جواداجنينو، من بطولة جوليا روبرتس وأندرو جارفيلد وآيو إيديبيري الذي يعرض خارج المسابقة.



وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر فيها جوليا روبرتس على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا، وعبرت إدارة المهرجان سعادتها بهذه الخطوة.

تشارك نتفليكس بثلاث أفلام بارزة في مهرجان فينيسيا وجميعها تشارك في المسابقة الرسمية، كما يظهر على السجادة الحمراء نجوم أمثال أماندا سيفريد وإدريس ألبا، وريبيكا فيرجسون وغيرهم.



تُمثّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المسابقة الرسمية بفيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، وهو دراما سياسية مثيرة للجدل، يتناول قصة مقتل طفلة فلسطينية في الخامسة من عمرها، تُركت عالقة في سيارة هاجمتها القوات الإسرائيلية في غزة في 29 يناير2024، ثم عُثر عليها ميتة.



وقال باربيرا: "أعتقد أن هذا الفيلم من الأفلام التي ستترك انطباعًا أكبر، وآمل ألا يكون مثيرًا للجدل". وأشار إلى أن كوثر بن هنية استخدمت التسجيلات الصوتية الحقيقية لمكالمات هاتفية بين الطفلة ووالدتها.



كما تشترك المخرجة السعودية شهد أمين، بفيلم "هجرة"، وهو دراما تدور حول العلاقة التي نشأت بين أجيال مختلفة من النساء السعوديات خلال رحلة عبر الصحراء. سيُعرض فيلم "هجرة" في قسم "فينيسيا سبوت لايت" الجديد، الذي سيحل محل برنامج "آفاق إكسترا" أو Horizons Extra.