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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص يُدير كياناً تعليمياً وهمياً للنصب على المواطنين بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس شخص لإدارته كياناً تعليمياً "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات ودبلومات دراسية ودورات تعليمية فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته "عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية".

وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس شخص نصب

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