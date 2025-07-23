ارتفاع عدد ضحايا حفل زفاف قنا إلى 4 أشخاص |تفاصيل

ارتفع عدد ضحايا مشاجرة حفل زفاف قرية الفاوية بـ قنا، إلى 4 أشخاص، بعدما لفظ مصابين أنفاسهم الأخيرة أثناء نقلهم إلى المستشفى.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخصين وإصابة آخرين، في مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين بحالة خطرة إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، للسيطرة على الاشتباكات بين الطرفين، وكثفت جهودها لضبط أطراف المشاجرة وإعادة الهدوء إلى القرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.