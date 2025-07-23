السيطرة على حريق في محل أحذية ومخزن مستحضرات تجميل بمنطقة القيسارية بأسيوط |شاهد

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمحل أحذية ومخزن مستحضرات تجميل بمنطقة القيسارية بحي غرب مدينة أسيوط.

اندلاع حريق بمنطقة القيسارية



وكان قد تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شارع السكة الجديدة بمنطقة القيسارية .



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في محل أحذية ومخزن مستحضرات تجميل .

وأسفر الحادث عن احتراق محتويات محل الأحذية ومخزن مستحضرات التجميل دون وقوع خسائر بشرية.



وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المحال المجاورة .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.