مصرع لص أثناء مطاردته في بولاق الدكرور

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل مصرع لص في بولاق الدكرور، حيث تبين أن عاطل تسلل لشقة سكنية مستغلا أنها تحت الإنشاء، وخالية السكان، محاولا سرقة الأسلاك الكهربائية الخاصة بها، وأثناء ارتكاب جريمته، تصادف حضور مالك الشقة، فأسرع اللص للهرب، إلا أنه سقط من الطابق الرابع، ليلقى مصرعه متأثراً بالإصابات التي لحقت به، من كسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف.





واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، فأكد صحة التحريات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.









ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة أسلاك كهربائية من شقة، وأثناء تواجده بالشقة، فوجئ بحضور مالكها مما دفعه لمحاولة الهرب، إلا أنه سقط من الطابق الرابع، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.