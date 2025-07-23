«العمل لا يتوقف» .. الزمالك يشارك صورًا من المران الجماعي للفريق |شاهد

شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، صورا جديدة للفريق أثناء أداء المران الجماعي استعدادا للموسم المقبل، وعلقت عليها: “العمل لا يتوقف”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات اليوم الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.

وسيخوض الفريق الفترة الأولى في العاشرة والنصف صباحاً على ملعب نادي النادي، على أن تقام الفترة الثانية في السادسة والنصف مساءً على نفس الملعب.

يأتي قرار المدير الفني بخوض التدريب على فترتين لزيادة الجرعات التدريبية الفنية المخصصة للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع لإعداد الفريق.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم ، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.